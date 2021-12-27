BASIN BÜLTENİ (2021/225)

ULA, MUĞLA (Habermetre) - Muğla İsth. Ş. Md. lüğü ve Ula İlçe J. K. lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu; E. M. isimli şahsın ticari amaçla kaçak el yapımı alkollü içki yaparak sattığı tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak 23. 12. 2021 günü E. M. isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada; el yapımı kaçak (250) lt. rakı, (5) lt. likör cinsi alkollü içki ele geçirilmiştir.

C. savcısının talimatı doğrultusunda E. M. isimli şüphelinin ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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