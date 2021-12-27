BASIN BÜLTENİ (2021/223)

MUĞLA (Habermetre) - Muğla İl J. K. lığınca Milas ilçesi Damlıboğaz Mahallesi Sarıçay Deresi mevkiinde 3 parça halinde yaklaşık 100 m² lik alan içerisinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kenevir ekimi (yasadışı ekim) yapıldığı bilgisi alınmış olup bir hafta süreyle bölgede pusu ve gözetleme faaliyeti icra edilmiştir. 22 Aralık 2021 günü Ü. A. ve U. K. isimli şahıslar kenevir bitkilerini kontrol etmeye geldikleri esnada yakalanmış olup, boyları (20-70) cm aralığında değişen toplamda (17. 660) kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatılmış ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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