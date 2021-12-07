FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - BASIN BÜLTENİ (2021/203)MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİMuğla İl J. K. lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, S. G. isimli şahıs yönetimindeki 48 E …. Plakalı Scanıa marka çekici ile Fethiye İlçesi istikametinden Dalaman İlçesi istikametine kaçak/sahte alkollü içki taşıdığı bilgisinin alınması üzerine, 05. 12. 2021 günü saat 14. 00 sıralarında KOM Ş. Md. lüğü ve Dalaman İlçe J. K. lığı ekiplerince durdurulan çekici'de yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere değeri (29. 000) TL olan; (60) adet 1 lt. votka, (31) adet 1 lt. viski ve (60) adet yabancı menşeili bandrol ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak C. Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli S. G. isimli şahıs ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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