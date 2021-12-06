BASIN BÜLTENİ (2021/202)

FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkiinde geçici ikamet eden İngiltere vatandaşı olan Max ROBİNSON ve Josh COX isimli şahısların kalmış oldukları villada uyudukları esnada 03. 12. 2021 günü saat 03. 00 sıralarında balkon kapısından içeriye giren ve yüzleri maskeli üç şahsı mağdurların farketmesi üzerine aralarında çıkan arbedede bıçakla yaraladıkları, darp ettikleri ve mağdurlara ait (2) adet laptop (içerisinde yaklaşık 20. 000 Pound kripto para bulunan, ) (700) Pound para, (2) adet cep telefonu (İphone 11 ve 12 marka) (2) adet pasaport ile (2) adet ceket malzemelerini hırsızladıkları bilgisinin alınması üzerine olaya Fethiye JASAT Timleri, İsth. Timi ve Ölüdeniz J. Krk. K. lığı ekipleri müdahale etmiştir. Olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan araştırmada, villanın güvenlik kamera kayıtları incelenmiş, şüpheli şahısların mağdurlara ait villanın yan tarafında bulunan villada ikamet eden Fas uyruklu M. A. S., A. A. K. ve S. A. isimli şahısların olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin 34 EEB … plakalı kiralık aracı kullandıkları ve yurt dışına çıkmak için Antalya Havaalanında oldukları değerlendirilerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl J. K. lığı birimlerine gecikmeksizin bilgi verilerek yurtdışına çıkış yapmadan hırsızladıkları eşyalar ile birlikte yakalanmışlardır. Fethiye Nöb. C. Savcısının talimatı ile şüpheliler Antalya ilinden Fethiye İlçesine getirilerek tamamlanan adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmişlerdir. Hırsızlanan eşyalar müştekilere tam ve eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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