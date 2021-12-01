BASIN BÜLTENİ (2021/200)

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

Türkiye'den (8000) km. uzaklıkta bulunan Tayvan Ülkesi vatandaşı (27) şüpheli şahıs Türkiye üzerinden turizm cenneti Bodrum - Torba Mahallesinde Uluslararası İnsan Ticareti ve Uluslararası Dolandırıcılık yaparken Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uzun süreli takip sonucunda yapılan operasyonla çok sayıda elektronik malzeme ve para ile birlikte yakalanmışlardır. Operasyona J. Gn. K. lığı GKİT D. Bşk. lığı ve SİBER D. Bşk. lığı ve Tayvan Konsolosluğu da destek vermiştir.

Bu kapsamda, şüphelilerin Bodrum İlçesi Torba Mahallesinde üç katlı iki lüks villayı dolandırıcılık merkezi haline getirdikleri tespit edilmiştir Tayvan uyruklu (5 Kadın 22 Erkek ) toplam (27) şüpheli şahıs 29 Kasım 2021 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevkleri sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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