BASIN BÜLTENİ (2021/198)İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİJ. Gn. K. lığı Tayvan Kolluk teşkilatı ile uluslararası kolluk işbirliği kapsamında icra ettiği bir dizi operasyonla "İnsan Ticareti ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık" yapan şebekeyi çökertmiştir. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İli Mücadele Daire Başkanlığınca Tayvan Kolluk Teşkilatı ile yürütülen Uluslararası Kolluk İşbirliği faaliyeti kapsamında daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ Ülkelerinde faaliyet yürüten uluslararası suç şebekesinin Antalya ilinde faaliyetleri tespit edilmiştir. 26 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyonda; (33) insan ticareti mağduru Tayvanlı kurtarılmış, (2)'si Türk (1)'i Tayvan uyruklu toplam (3) insan taciri yakalanmıştır. Uluslararası suç şebekesinin Muğla ilinde faaliyete devam eden unsurlarının tespiti üzerine; 25 Kasım 2021 tarihinde J. Gn. K. lığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Tayvan Kolluk Teşkilatı temsilcilerinin katılımı ve Siber Suç Müc. D. Bşk. lığı teknik desteği ile icra edilen müşterek operasyonda; a. (27) Tayvan uyruklu şüpheli şahıs, [(5) kadın, (22) erkek] yakalanmış olup, b Çok sayıda telefon, tablet, hazırkart, bilgisayar, c. (120. 000) TL ve (10. 000) Dolar nakit para ele geçirilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçlular ile mücadelesini her alanda olduğu gibi "İnsan Ticareti ile Mücadele ve Uluslararası Siber Dolandırıcılık" suçları alanında da kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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