BASIN BÜLTENİ (2021/195)

Müdürlüğümüze bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmalarında Fethiye paspatur çarşısında midyecilik yapıp midye tezgahından silah satışı yaptığını öğrendiğimiz V. Ç isimli şahsın silah taşıdığı bilgisi üzerine şahıs takip edilip durdurulmuş şahsın belinden;

?? 1 adet kırıkkale marka 7, 65 tabanca

?? Tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirilip konu Cumhuriyet Savcısına aktarılmış alınan talimata istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada;

?? 46 adet ecstasy

?? 1 adet hassas terazi

?? 2 adet 40-50 cm boylarında esrar bitkisi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahsa 6136 skm ve TCK 188 suçundan işlem yapılıp gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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