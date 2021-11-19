BASIN BÜLTENİ (2021/195)
Müdürlüğümüze bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmalarında Fethiye paspatur çarşısında midyecilik yapıp midye tezgahından silah satışı yaptığını öğrendiğimiz V.
Müdürlüğümüze bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmalarında Fethiye paspatur çarşısında midyecilik yapıp midye tezgahından silah satışı yaptığını öğrendiğimiz V. Ç isimli şahsın silah taşıdığı bilgisi üzerine şahıs takip edilip durdurulmuş şahsın belinden;
?? 1 adet kırıkkale marka 7, 65 tabanca
?? Tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirilip konu Cumhuriyet Savcısına aktarılmış alınan talimata istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada;
?? 46 adet ecstasy
?? 1 adet hassas terazi
?? 2 adet 40-50 cm boylarında esrar bitkisi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahsa 6136 skm ve TCK 188 suçundan işlem yapılıp gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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