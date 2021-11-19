BASIN BÜLTENİ (2021/194)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan çalışma neticesinde ilimiz genelinde;

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği görevlilerimizce tespit edilen ve ekiplerimizce Yatağan uygulama noktasında durdurulan araçta 12, 98 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili araçta bulunan H. A ve P. K ( S. S. Ç) isimli şahıslara TCK 191 den, S. S isimli şahsa ise TCK 188 den işlem yapılmıştır. Yapılan telefon incelemeleri, alınan ifadeler ve S. S isimli şahsın Bodrum da bulunan ikametinde yapılan aramada hassas terazi ele geçirilmesi neticesinde S. S isimli şahıs 18. 11. 2021 günü mevcutlu olarak sevk edildiği Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca TUTUKLANMIŞTIR.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimize 4 parça halde toplamda 88, 56 g. Kokain maddesi ele geçirilen 3 şüpheli şahısta tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemeden 2 şahıs TUTUKLANMIŞ, 1 şahıs ise ADLİ KONTROL kararıyla serbest kalmıştır.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce tespit edilen şüpheli araç Ortaca ilimizde ekiplerimizce kontrollü bir şekilde durdurulmuş, araç içerisinde M. Y. ve H. S. isimli şahısların olduğu görülmüş, yapılan arama sonucunda; 3, 36 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. M. Y. isimli şahsa TCK 191 kapsamında işlem yapılmıştır.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği olarak NSM Şube Müdürlüğü teknik büro amirliğinin asena çalışmaları sonucu tespit edip tarafımıza bildirdiği S. Ç. isimli şahıs Ortaca ilçemizde ekiplerimizce durdurulmuş, şahsın üzerinde yapılan aramada; 33 adet sentetik ecza maddesi, 3 parça halinde toplamda 1, 74 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahsa TCK191 kapsamında işlem yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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