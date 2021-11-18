BASIN BÜLTENİ (2021/193)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan çalışma neticesinde ilimiz genelinde;

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimize teknik büro tarafından bildirilen şüpheli araç ekiplerimizce kontrollü bir şekilde durdurulmuş ve GSBH kapsamında yapılan adli arama sonucunda pringles kutusu içerisine cipslerin arasına gizlenmiş vaziyette; 23, 14 g. KOKAİN - 20, 54 g. KOKAİN - 23, 04 g. KOKAİN - 21, 84 g. KOKAİN Olmak üzere toplamda; 88, 56 g. KOKAİN uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş olup araçta bulunan 3 şüpheli şahıs TCK 188 kapsamında gözaltına alınmıştır.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği olarak yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında E. E isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiler alınmış şahsın ikametinde yapılan aramada; 5 parça halinde 190+113+68+21+1 gram olmak üzere toplam 393 gram ESRAR maddesi, 2 parça halinde 13, 5+1, 5 olmak üzere toplam 15 gram TOZ ESRAR maddesi, 0, 80 gram HİNT KENEVİRİ TOHUMU, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 35 adet fişek, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan bitki besinleri ve aparatlar ele geçirilmiş, E. E isimli şahıs TCK 188 kapsamında gözaltına alınmış, konu hakkında gerekli iş ve işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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