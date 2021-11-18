BASIN BÜLTENİ (2021/192)

MİLAS, MUĞLA (Habermetre) - Milas İlçe J. K. lığı Jasat Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan (7) yıl (6) ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z. Y. isimli şahıs 16. 11. 2021 günü yapılan operasyon ile yakalanmıştır. Ayrıca yapılan araştırma neticesinde, 08. 09. 2021 tarihinde Ekimambarı Mahallesinde meydana gelen (2) adet akü ve (150) litre mazot çalınması, 14. 11. 2021 tarihinde Koru Mahallesinde meydana gelen (4) adet akünün ve (200) litre mazot çalınması, 16. 11. 2021 tarihinde Menteş Mahallesinde tırdan (2) adet akünün çalınması olayları Z. Y. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Z. Y. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından C. Savcılığına sevk edilerek tutuklanmış ve Bodrum S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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