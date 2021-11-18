BASIN BÜLTENİ (2021/190)

Milas ilçesi Koru Mahallesinde 14. 11. 2021 günü saat 09. 15 sıralarında Ö. K isimli şahsa ait iş makinasından 200 litre mazot ile 2 adet akü ve aynı gün saat 14. 00 sıralarında M. K. isimli şahsa ait tırdan 2 adet akünün çalınması olayı ile ilgili Milas Jasat timleri ve Merkez J. Krk. K. lığı ekipleri ile birlikte güvenlik kamera kayıtlarından yapılan araştırma sonucunda; çalınan akülerin Dibekdere mahallesinde bulunan hurdacıya Z. Y. isimli şüpheli tarafından satıldığı tespit edilmiştir. Çalınan 4 adet akü C. Savcısının talimatı doğrultusunda müştekilere teslim edilmiş olup konu ile ilgili Z. Y. isimli şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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