BASIN BÜLTENİ (2021/186)

Müdürlüğümüze bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından il genelinde 05. 11. 2021 - 14. 11. 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 21 ayrı yakalamada;

275 litre ETİL ALKOL, 32 litre EL YAPIMI ALKOLLÜ İÇKİ, 70 şişe BANDROLSÜZ GÜMRÜK KAÇAĞI İÇKİ, 9 adet ALKOL YAPIMINDA KULLANILAN KİT, 8. 400 adet TÜTÜN DOLU MAKARON, 37. 200 adet BOŞ MAKARON, 54 kg. KIYILMIŞ TÜTÜN, 4 adet SİGARA SARMA MAKİNESİ, 2 adet KOMPRESÖR, 22 kg. GÜMRÜK KAÇAĞI ÇAY, 12 kg. GÜMRÜK KAÇAĞI NARGİLE TÜTÜNÜ, 40 kişi DÜZENSİZ GÖÇMEN, 4 adet AV TÜFEĞİ, 154 adet FİŞEK ele geçirilmiştir.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs yakalanmıştır. İngiltere Ülkesinde Kırmızı Bültenle aranan 1 şahıs yakalanmıştır.

Bu yakalamalar kapsamında, 30 ŞAHSA 5607 - Sayılı Kanuna Muhalefet, 6136 - Sayılı Kanuna Muhalefet, TCK 79 - Göçmen Kaçakçılığı, TCK 314/2 - FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçlarından işlem yapılmıştır. 6 ŞAHIS TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir. 2 ŞAHIS ADLİ KONTROL ŞARTIYLA serbest kalmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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