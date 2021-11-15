BASIN BÜLTENİ (2021/185)Müdürlüğümüze bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından il genelinde 08. 11. 2021-14. 11. 2021 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan 21 ayrı yakalamada: 243 gr. ESRAR - ?12, 11 gr. METAMFETAMİN - ?7, 93 gr. KOKAİN - 0, 82 gr. EROİN - 5 adet SENTETİK ECZA HAP - ?110 adet ECSTASY - ?7, 71 gr. MAGIC MUSHROOM - ?1, 50 gr. KENEVİR TOHUMU - ?5cmx10cm ebatında bir kısmı kullanılmış Sentetik Kannabinoid maddesi emdirilmiş a4 kağıt - ?1 adet HASSAS TERAZİ - ?1 adet TABANCA - ?1 adet ŞARJÖR - ?9 adet FİŞEK - ?1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve ?uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyoele geçirilmiştir. Bu yakalamalar kapsamında; 12 şahsa TCK188- Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan, 17 şahsa TCK191-Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca; 1 şahıs 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan dolayı gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birime teslim edilmiştir. 7 şahıs TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir. 5 şahıs Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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