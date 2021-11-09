BASIN BÜLTENİ (2021/184)

MİLAS, MUĞLA (Habermetre) - Milas İlçe J. K. lığı Jasat Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 adet (3 yıl 1 ay 15 gün toplamda 6 yıl 3 ay) kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. O. isimli şahıs 05. 11. 2021 günü yapılan operasyon ile yakalanmıştır. H. O. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından C. Savcılığına sevk edilerek tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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