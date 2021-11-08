BASIN BÜLTENİ (2021/183)

FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - Fethiye İlçe J. K. lığı Jasat Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S. A. isimli şahıs 05. 11. 2021 günü Esenköy Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalanmıştır. S. A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından C. Savcılığına sevk edilerek tutuklanmış ve cezaevine sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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