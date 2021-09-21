BASIN BÜLTENİ (2021/156) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BASIN BÜLTENİ (2021/156)

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN BÜLTENİ (2021/156)

BASIN BÜLTENİ (2021/156)İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİMuğla İl J. K. lığı Kom Ş. Md. lüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu; T. B. ve İ. A.

BASIN BÜLTENİ (2021/156)İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİMuğla İl J. K. lığı Kom Ş. Md. lüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu; T. B. ve İ. A. isimli şahısların Menteşe İlçesi Bayır Mahallesinde ellerinde bulunan tarihi eser parçalarını satmak için alıcı aradıkları bilgisinin alınması üzerine 20. 09. 2021 günü saat 16. 30 sıralarında Kom. Ş. Md. lüğü ve Menteşe - Bayır J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şahısların üzerinde Roma dönemine ait ve değerinin (1. 500. 000) dolar olduğu değerlendirilen (1) adet aslan motifli yakut yüzük, (3) adet sikke ele geçirilmiştir. Olayla ilgili T. B. ve İ. A. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra İrem Derici Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mesut Özil Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BASIN BÜLTENİ (2021/156) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 20:21:13. #1.17#