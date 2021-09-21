BASIN BÜLTENİ (2021/156)İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİMuğla İl J. K. lığı Kom Ş. Md. lüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu; T. B. ve İ. A. isimli şahısların Menteşe İlçesi Bayır Mahallesinde ellerinde bulunan tarihi eser parçalarını satmak için alıcı aradıkları bilgisinin alınması üzerine 20. 09. 2021 günü saat 16. 30 sıralarında Kom. Ş. Md. lüğü ve Menteşe - Bayır J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şahısların üzerinde Roma dönemine ait ve değerinin (1. 500. 000) dolar olduğu değerlendirilen (1) adet aslan motifli yakut yüzük, (3) adet sikke ele geçirilmiştir. Olayla ilgili T. B. ve İ. A. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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