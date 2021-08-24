BASIN BÜLTENİ (2021/148)
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BASIN BÜLTENİ (2021/148)

BASIN BÜLTENİ (2021/148)
Habermetre - Haberler | Toplum

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından ise yine 15. 08. 2021 - 22. 08. 2021 tarihleri arasında yapılan 47 ayrı yakalamada; - 5 kg 273 gr. esrar, 3, 64 gr. metamfetamin, 61, 28 gr bonzai, 22, 76 gr. sihirli mantar, 22, 48 gr. skunk, 7, 14 gr.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından ise yine 15. 08. 2021 - 22. 08. 2021 tarihleri arasında yapılan 47 ayrı yakalamada; - 5 kg 273 gr. esrar, 3, 64 gr. metamfetamin, 61, 28 gr bonzai, 22, 76 gr. sihirli mantar, 22, 48 gr. skunk, 7, 14 gr. eroin, 2, 59 gr. kokain, 73 kök kenevir, 12 adet ecstasy, 6 adet captagon, 360 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu öğütücü ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir. Yakalamalar kapsamında; 7 şahsa TCK 188- Uyuşturucu Ticareti Yapmak Suçundan, 43 şahsa TCK 191- Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan ve 3 şahsa 2313 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapılmıştır. Bunlardan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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