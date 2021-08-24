BASIN BÜLTENİ (2021/148)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından ise yine 15. 08. 2021 - 22. 08. 2021 tarihleri arasında yapılan 47 ayrı yakalamada; - 5 kg 273 gr. esrar, 3, 64 gr. metamfetamin, 61, 28 gr bonzai, 22, 76 gr. sihirli mantar, 22, 48 gr. skunk, 7, 14 gr.