BASIN BÜLTENİ (2021/147)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BASIN BÜLTENİ (2021/147)

BASIN BÜLTENİ (2021/147)
Habermetre - Haberler | Toplum

BASIN BÜLTENİ (2021/147)MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİMuğla Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından 15. 08. 2021 - 22. 08.

BASIN BÜLTENİ (2021/147)MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİMuğla Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından 15. 08. 2021 - 22. 08. 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 14 ayrı yakalamada; 45 litre etil alkol, 62 şişe sahte bandrollü alkollü içki, 31 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 19 litre el yapımı alkollü içki, 79 paket gümrük kaçağı sigara, 534 paket TAPDK bandrolü bulunmayan satışı yasak eski tip sigara, 380 adet orijinal paketlerden kesilmiş TAPDK bandrolü, 34 paket gümrük kaçağı tütün, 33 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü, 16 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 32. 000 adet bandrolsüz içi boş makaron, 12. 200 adet içi doldurulmuş makaron, 13 kutu gümrük kaçağı puro, 400 adet gümrük kaçağı sigara kağıdı, 35 kg. kıyılmış tütün, 14 adet tarihi eser sikke, 6 parça tarihi ezer obje, 912 paket gümrük kaçağı tütsü ve yağı, 7 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Yakalamalar kapsamında, 22 şahsa 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, TCK 204-Resmi Belgede Sahtecilik, TCK-220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından işlem yapılmıştır. Bunlardan 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş ve 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mustafa Şentop Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Cimilli İbo Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Arda Güler Arda Turan Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BASIN BÜLTENİ (2021/147) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:45:21. #1.14#

title