BASIN BÜLTENİ (2021/147)

BASIN BÜLTENİ (2021/147)MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİMuğla Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından 15. 08. 2021 - 22. 08.

BASIN BÜLTENİ (2021/147)MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİMuğla Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından 15. 08. 2021 - 22. 08. 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 14 ayrı yakalamada; 45 litre etil alkol, 62 şişe sahte bandrollü alkollü içki, 31 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 19 litre el yapımı alkollü içki, 79 paket gümrük kaçağı sigara, 534 paket TAPDK bandrolü bulunmayan satışı yasak eski tip sigara, 380 adet orijinal paketlerden kesilmiş TAPDK bandrolü, 34 paket gümrük kaçağı tütün, 33 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü, 16 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 32. 000 adet bandrolsüz içi boş makaron, 12. 200 adet içi doldurulmuş makaron, 13 kutu gümrük kaçağı puro, 400 adet gümrük kaçağı sigara kağıdı, 35 kg. kıyılmış tütün, 14 adet tarihi eser sikke, 6 parça tarihi ezer obje, 912 paket gümrük kaçağı tütsü ve yağı, 7 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Yakalamalar kapsamında, 22 şahsa 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, TCK 204-Resmi Belgede Sahtecilik, TCK-220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından işlem yapılmıştır. Bunlardan 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş ve 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre