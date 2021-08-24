BASIN BÜLTENİ (2021/146)
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BASIN BÜLTENİ (2021/146)

BASIN BÜLTENİ (2021/146)
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde 2863 SKM konularına yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde H. S.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde 2863 SKM konularına yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde H. S. K isimli şahsın Babataşı Mahallesinde bulunan ikametin de yüklü miktarda tarihi eser bulundurduğu, bu eserleri satmak için alıcı arayışı içinde olduğu ve eserlerin ikamette olduğu bilgisi alınmıştır. 19. 08. 2021 günü Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığın' dan alınan adli karar doğrultusunda yapılan aramada; 14 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke 1 adet 40cm boy 30 cm en büyüklüğünde tarihi eser olduğu değerlendirilen stel 1 adet 40cm boy 30cm en büyüklüğünde tarih Eser olduğu değerlendirilen stel 3 adet farklı uzunluklar da tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen hançer ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında 2863 SKM suçundan işlem yapılıp GÖZALTINA alınmış mevcutlu olarak gün içerisinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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