BASIN BÜLTENİ (2021/141)
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BASIN BÜLTENİ (2021/141)

BASIN BÜLTENİ (2021/141)
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye Grup Amirliğimizce yapılan çalışmalarda, Fethiye ilçemiz dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınmış, tespit edilen araçta ilçe girişinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız "Glock" marka tabanca ve tabancaya ait 2 adet...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye Grup Amirliğimizce yapılan çalışmalarda, Fethiye ilçemiz dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınmış, tespit edilen araçta ilçe girişinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız "Glock" marka tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör ile 50 adet fişek ve toplamda net 3952 gram "Skunk" isimli uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs Türk Ceza Kanunu 188. Madde (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında gözaltına alınmış olup, işlemleri akabinde adli makamlara sevk edilecektir. Ayrıca şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun) Muhalefet kapsamında gerekli işlemler yerine getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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