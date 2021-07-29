BASIN BÜLTENİ (2021/140)

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye Grup Amirliğimiz ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde faaliyet gösteren otel işletmecisi H. S.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye Grup Amirliğimiz ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde faaliyet gösteren otel işletmecisi H. S. K isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı yönünde bilgiler alınmış, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden şahsın ikamet etmiş olduğu otel odasında yapılan aramada; Yaklaşık 4 cm boyunda heykel obje, 6 adet çeşitli ebatlarda sikke, 1 adet elips şeklinde tarihi obje, 1 adet madalyon kolye ucu, 1 adet içerisinde Arapça yazılara bulunan tarihi kitap ele geçirilmiştir. H. S. K isimli şahsa 2863 Sayılı ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) Kanuna Muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre