BASIN BÜLTENİ (2021/137)
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BASIN BÜLTENİ (2021/137)

BASIN BÜLTENİ (2021/137)
Habermetre - Haberler | Toplum

Bodrum - Gümüşkaya J. Krk. K. lığınca "Koyunbaba Mahallesinde yapılmakta olan kanalizasyon terfi istasyonunda bulunan inşaat demirlerinin çalındığı" ihbarı alınmıştır.

Bodrum - Gümüşkaya J. Krk. K. lığınca "Koyunbaba Mahallesinde yapılmakta olan kanalizasyon terfi istasyonunda bulunan inşaat demirlerinin çalındığı" ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine JASAT Timi ve Gümüşkaya J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, 48 … 065 plakalı kamyon durdurularak kasasında yapılan kontrolde, (4) ton ağırlığında (hurda değeri yaklaşık 20. 000 TL) nervürlü inşaat demiri malzemesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan Y. D., F. K. ve F. Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış olup adli işlemlere başlanıştır. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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