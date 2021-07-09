BASIN BÜLTENİ (2021/135)
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BASIN BÜLTENİ (2021/135)

BASIN BÜLTENİ (2021/135)
Habermetre - Haberler | Toplum

07. 07. 2021 günü saat 11. 00 sıralarında Yatağan İlçe J. K. lığı ekiplerince Karacakaplancık Mahallesi Çırpıovası mevkiinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan 48 EZ ..., 48 J... ve 16 ANN...

07. 07. 2021 günü saat 11. 00 sıralarında Yatağan İlçe J. K. lığı ekiplerince Karacakaplancık Mahallesi Çırpıovası mevkiinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan 48 EZ …, 48 J… ve 16 ANN… plakalı yolcu otobüslerinde uyuşturucu madde köpeği "EFOR" ile yapılan kontrolde, otobüslerde yolcu olarak bulunan A. P. isimli şahsa ait (10) gr., C. A. isimli şahsa ait (20) gr., D. G. isimli şahsa ait (15) gr. olmak üzere toplam (45) gr. kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslar ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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