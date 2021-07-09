BASIN BÜLTENİ (2021/134)
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BASIN BÜLTENİ (2021/134)

BASIN BÜLTENİ (2021/134)
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Ş. Md. lüğü ve KOM Ş. Md. lüğü ekiplerince yapılan (4) ay süreyle teknik takip ve istihbari çalışma sonucunda, yasadışı yollarla düzensiz göçmenleri yurt dışına gönderen (8) şüpheli şahsın göçmen kaçakçılığı suçunu...

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Ş. Md. lüğü ve KOM Ş. Md. lüğü ekiplerince yapılan (4) ay süreyle teknik takip ve istihbari çalışma sonucunda, yasadışı yollarla düzensiz göçmenleri yurt dışına gönderen (8) şüpheli şahsın göçmen kaçakçılığı suçunu işlediklerinin tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararına istinaden; a. Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında (24) şüpheli tespit edilmiş, (10) ara yakalama yapılarak (12) şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan soruşturma yapılmış ve (3) şahıs tutuklanmıştır.

b. Ara yakalamalarda (2) araç ve (3) deniz taşıtı ele geçirilerek yasal işlem yapılmış, (211) yasadışı göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Md. lüğüne teslim edilmiştir. Dosya kapsamında tespit edilen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarını işleyen (13) şüphelinin yakalanmasına yönelik, Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 06. 07. 2021 günü saat 06. 00'da Muğla, İzmir ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak (12) adreste arama yapılmış, (9) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, (4) şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yapılan aramalar sonucu; (13) adet cep telefonu, (13) adet sim kart, (5) gr. kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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