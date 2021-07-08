BASIN BÜLTENİ (2021/133)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BASIN BÜLTENİ (2021/133)

BASIN BÜLTENİ (2021/133)
Habermetre - Haberler | Toplum

Suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çeşitli suçlara karışmış ve adli makamlar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Fethiye İlçe J. K. lığına bağlı JASAT Timleri tarafından çalışma başlatılmıştır.

Suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çeşitli suçlara karışmış ve adli makamlar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Fethiye İlçe J. K. lığına bağlı JASAT Timleri tarafından çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan (5) yıl (10) ay (16) gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan Fethiye İlçesi Çatalarik Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen R. B. isimli şahıs Fethiye İlçe J. K. lığına bağlı JASAT Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanmıştır.

Şahıs işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Kartal Tibet Sertab Erener
Spor Balotelli Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BASIN BÜLTENİ (2021/133) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:09:55. #1.14#

title