BASIN BÜLTENİ (2021/133)

Suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çeşitli suçlara karışmış ve adli makamlar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Fethiye İlçe J. K. lığına bağlı JASAT Timleri tarafından çalışma başlatılmıştır.

Suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çeşitli suçlara karışmış ve adli makamlar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Fethiye İlçe J. K. lığına bağlı JASAT Timleri tarafından çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan (5) yıl (10) ay (16) gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan Fethiye İlçesi Çatalarik Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen R. B. isimli şahıs Fethiye İlçe J. K. lığına bağlı JASAT Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanmıştır.

Şahıs işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre