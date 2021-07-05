Basın Bülteni (2021/129)
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Basın Bülteni (2021/129)

Basın Bülteni (2021/129)
Habermetre - Haberler | Toplum

J. Krk. K. lığına müracaata bulunarak "29. 06. 2021 günü saat 18. 00 sıralarında Akyarlar Mahalesi Fener Plajı Mevkiinde sörf yaptığı esnada kıyıya bıraktığı (2500) Euro değerinde olan sörf tahtası, sörf uçurtması, bel kemeri ve kontrol barının çalındığını" beyan etmiştir.

J. Krk. K. lığına müracaata bulunarak "29. 06. 2021 günü saat 18. 00 sıralarında Akyarlar Mahalesi Fener Plajı Mevkiinde sörf yaptığı esnada kıyıya bıraktığı (2500) Euro değerinde olan sörf tahtası, sörf uçurtması, bel kemeri ve kontrol barının çalındığını" beyan etmiştir. Olayla ilgili olarak JASAT Timleri ve Akyarlar J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, olayı gerçekleştiren şahısların E. D. ve E. Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şahıslar yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış ve adli işlemlere başlanılmıştır. Çalınan malzemeler Sezgin YILDIRIM isimli şahsa teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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