Basın Bülteni (2021/128)

Üzümlü J. Krk. K. lığınca Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 11. 06. 2021 günü saat 07. 00 sıralarında Turgay İÇÖZ'e ait 48 JY 773 plakalı aracın camının kırılarak araç içerisinde bulunan (7. 000) TL paranın çalındığı ihbarı alınmıştır.

Üzümlü J. Krk. K. lığınca Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 11. 06. 2021 günü saat 07. 00 sıralarında Turgay İÇÖZ'e ait 48 JY 773 plakalı aracın camının kırılarak araç içerisinde bulunan (7. 000) TL paranın çalındığı ihbarı alınmıştır. Olayla ilgili olarak JASAT Timleri ve Üzümlü J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından çevre araştırması ve (27) farklı kamera kayıtlarının (126) saatlik incelenmesi sonucu, olayı gerçekleştiren şahsın Y. A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş JABS ve KAFES/KEP programından faydalanılarak yapılan araştırmada, Y. A. isimli şahıs Faralya Mahallesinde boş bir inşaatta yapılan operasyon ile yakalanmıştır. Olayla ilgili Y. A. isimli şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre