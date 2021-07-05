Basın Bülteni (2021/128)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basın Bülteni (2021/128)

Basın Bülteni (2021/128)
Habermetre - Haberler | Toplum

Üzümlü J. Krk. K. lığınca Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 11. 06. 2021 günü saat 07. 00 sıralarında Turgay İÇÖZ'e ait 48 JY 773 plakalı aracın camının kırılarak araç içerisinde bulunan (7. 000) TL paranın çalındığı ihbarı alınmıştır.

Üzümlü J. Krk. K. lığınca Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 11. 06. 2021 günü saat 07. 00 sıralarında Turgay İÇÖZ'e ait 48 JY 773 plakalı aracın camının kırılarak araç içerisinde bulunan (7. 000) TL paranın çalındığı ihbarı alınmıştır. Olayla ilgili olarak JASAT Timleri ve Üzümlü J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından çevre araştırması ve (27) farklı kamera kayıtlarının (126) saatlik incelenmesi sonucu, olayı gerçekleştiren şahsın Y. A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş JABS ve KAFES/KEP programından faydalanılarak yapılan araştırmada, Y. A. isimli şahıs Faralya Mahallesinde boş bir inşaatta yapılan operasyon ile yakalanmıştır. Olayla ilgili Y. A. isimli şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Selin Şekerci Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basın Bülteni (2021/128) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 17:16:46. #1.14#

title