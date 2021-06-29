Basın Bülteni (2021/125)
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Basın Bülteni (2021/125)

Basın Bülteni (2021/125)
Habermetre - Haberler | Toplum

BASIN BÜLTENİ (2021/125)MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİMüdürlüğümüze bağlı bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze ve Grup Amirliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisi alınan şahsın aracı tespit...

BASIN BÜLTENİ (2021/125)MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİMüdürlüğümüze bağlı bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze ve Grup Amirliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisi alınan şahsın aracı tespit edilmiş tespit edilen araç uygulama noktalarını by-pass edip ara yolları kullanarak Muğla'ya giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine araç il sınırlarımıza girişinden itibaren takip edilmiş ve araçtan kolilerin indirildiği sırada müdahale edilerek GSBH kapsamında yapılan aramada; 184 adet 1kg paketlerde mükerrer bandrollü tütün, 14 koli içerisinde toplamda 140. 000 mükerrer bandrollü boş makaron, ele geçirilip ilgili karara istinaden el konulmuştur. Şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapılıp dosya ikmalen gönderilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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