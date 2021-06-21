Basın Bültenı(2021/118)
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Basın Bültenı(2021/118)

Basın Bültenı(2021/118)
Habermetre - Haberler | Toplum

17. 06. 2021 günü saat 12. 00 sıralarında Vedat GÜNEŞ isimli şahıs Milas - Güllük J. Krk. K. lığına müracaat ederek "boş arazide konteynır içerisinde bulunan (6) top (20) metrelik toplam (120) metre uzunluğunda fens tellerinin çalındığı " ihbarında bulunması üzerine JASAT Timleri...

17. 06. 2021 günü saat 12. 00 sıralarında Vedat GÜNEŞ isimli şahıs Milas - Güllük J. Krk. K. lığına müracaat ederek "boş arazide konteynır içerisinde bulunan (6) top (20) metrelik toplam (120) metre uzunluğunda fens tellerinin çalındığı " ihbarında bulunması üzerine JASAT Timleri tarafından bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve KAFES KEP araştırması sonucu 48 … 023 plakalı aracın olaya karıştığı, araç sürücüsünün S. D. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli S. D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, çalınan (120) metre uzunluğundaki fens tellerine ulaşılmış ve fens telleri sahibi Vedat GÜNEŞ'e teslim edilmiştir. Olayla ilgili şüpheli S. D. isimli şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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