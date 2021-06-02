Basın Bülteni (2021/110)
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Basın Bülteni (2021/110)

Basın Bülteni (2021/110)
Habermetre - Haberler | Toplum

31. 05. 2021 günü 16. 00-18. 00 saatleri arasında Menteşe - Yerkesik J. Krk. K. lığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Yerkesik Mahallesi ormanlık alanda yaralı halde oklu kirpi bulunmuş, kirpi (ülkemizde nesli tükenmekte ve koruma altında bulunan oklu kirpi -...

31. 05. 2021 günü 16. 00-18. 00 saatleri arasında Menteşe - Yerkesik J. Krk. K. lığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Yerkesik Mahallesi ormanlık alanda yaralı halde oklu kirpi bulunmuş, kirpi (ülkemizde nesli tükenmekte ve koruma altında bulunan oklu kirpi - hystricidae) bölgeye çağırılan Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Md. lüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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