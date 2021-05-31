Basın Bülteni (2021/108)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basın Bülteni (2021/108)

Basın Bülteni (2021/108)
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla İl J. K. lığı Bodrum İlçe J. K. lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 29. 05. 2021 günü saat 07. 30 sıralarında Kızılağaç Mahallesi Yol Kontrol Noktasında durdurulan 20 ... 991 plakalı araçta yapılan aramada; araç sürücüsünün H. S. isimli şahıs olduğu, yanında yolcu olarak Ş.

Muğla İl J. K. lığı Bodrum İlçe J. K. lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 29. 05. 2021 günü saat 07. 30 sıralarında Kızılağaç Mahallesi Yol Kontrol Noktasında durdurulan 20 … 991 plakalı araçta yapılan aramada; araç sürücüsünün H. S. isimli şahıs olduğu, yanında yolcu olarak Ş. B. K. isimli şahsın bulunduğu tespit edilmiş ve araÇ içerisinde (30) gr. metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ayrıca şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada; (1) adet 9 mm. dolu tabanca fişeği, bahçede bulunan 48 …. 473 plakalı motosiklette ise (1) adet 7, 65 mm. pietro beretta marka tabanca ile (4) adet 7, 65 mm. tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak H. S. ve Ş. B. K. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup, adli işlemlere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basın Bülteni (2021/108) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:35:47. #1.14#

title