Basın bayramında belediye başkanlığına gazeteci vekil Safranbolu Belediye Başkanlığına, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla belediye meclis üyesi, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu vekalet etti.

Safranbolu Belediye Başkanlığına, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla belediye meclis üyesi, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu vekalet etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin şehir dışında olmasından dolayı boş kalan başkanlık makamına oturan ve aynı zamanda Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi olan Safranbolu Ekspres Gazetesi sahibi Karaoğlu, gazeteciler için böylesine anlamlı bir günde başkanlığa vekalet ediyor olmasından dolayı mutlu olduğunu, bu nedenle Başkan Köse'ye teşekkür ettiğini söyledi.

Hem Küresel Gazeteciler Konseyi hem Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği hem de Meclis Üyesi olarak her platformda meslektaşlarının haklarını savunduğunu, savunmaya da devam edeceğini anlatan Karaoğlu, "1946 yılından bu yana 24 Temmuz'da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı tüm basınımız, liyakatli gazetecilerimiz ve basından haber alma özgürlüğüne ihtiyaç duyan insanlarımız için kutlu olsun. Tam da bugün mesleğini çok seven bir gazeteci olarak sayın başkanımızın makamına vekalet ediyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Basın özgürlüğüne verdiğimiz değerin bir ifadesi olarak bana emanet edilen görevi Belediye Başkanımıza ve halkımıza layık biçimde Belediye Meclisimiz ve basın özgürlüğü namına en iyi şekilde yerine getirmek görevimdir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Elif Köse ise yazılı açıklamasında, işleri dolayısıyla Ankara'da bulunması gerektiğini, bu nedenle bu anlamlı günde basın mensupları ile bir araya gelemediğini ifade etti.

Köse, şunları kaydetti:

"Kentimizin basın mensupları ile bir araya gelemesem de her biri gün boyunca tek tek adıma ziyaret edilerek bayramları kutlanacaktır. Yerelde ve ulusalda görevini hakkı ile yapan tüm basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyor, basının tarafsızlık ve doğru haber iletme sorumluluğunun toplumumuz için temel taşlardan olduğuna dair kuvvetli inancımı ifade etmek istiyorum. Her birinin Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA