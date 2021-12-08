Basın Açıklaması - Kepez İlçesi Kültür Mahallesinde Meydana Gelen Olay

T. C.

ANTALYA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN AÇIKLAMASI

07. 12. 2021 günü saat 14. 00 sıralarında İlimiz Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3821 sokak No: 7 sayılı adreste meydana gelen kasten öldürme olayında; M. S. T. isimli şahıs İ. G. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, şüpheli İ. G. isimli şahıs olay akabinde suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınmıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli İ. G. isimli şahsın 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı, ayrıca 17. 03. 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak Bipolar Duygulanım Bozukluğu, 27. 11. 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda Bipolar Duygulanım Bozukluğu ve Unipolar, Depresyon, Depresif Nöbet tanısı konduğu, 02. 03. 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve Sizoafetik bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29. 07. 2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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