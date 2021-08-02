Basın Açıklaması - İlçemiz Bayralar Mahallesinde Meydana Gelen Olay
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Basın Açıklaması - İlçemiz Bayralar Mahallesinde Meydana Gelen Olay

Basın Açıklaması - İlçemiz Bayralar Mahallesinde Meydana Gelen Olay
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Basın Açıklaması - İlçemiz Bayralar Mahallesinde Meydana Gelen Olay01. 08. 2021 saat: 22. 00 sıralarında İlçemiz Bayralar mahallesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 30 kişiden oluşan grup ile Bayralar mahallesinde ikamet eden 50 kişiden oluşan grubun tartışmaları ve tartışmanın küçük çaplı...

Basın Açıklaması - İlçemiz Bayralar Mahallesinde Meydana Gelen Olay01. 08. 2021 saat: 22. 00 sıralarında İlçemiz Bayralar mahallesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 30 kişiden oluşan grup ile Bayralar mahallesinde ikamet eden 50 kişiden oluşan grubun tartışmaları ve tartışmanın küçük çaplı kavgaya dönüşmesi üzerine olaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmiştir. Şahıslar ile yapılan görüşmede, taraflar; sondaj açma meselesi yüzünden sözlü olarak tartıştıklarını, tartışmanın küçük çaplı kavgaya dönüştüğünü, daha sonra herhangi bir darp cebir olmadığı için kendi aralarında anlaşarak sulh olduklarını beyan etmişlerdir. Serada çalışan işçilerin kendi istekleri üzerine, Bayralar Mahallesinden Kocapınar Mahallesine güvenli bir şekilde geçişleri sağlanmıştır. Meydana gelen olayla ilgili Elmalı Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca gerekli işlemler başlatılmıştır. Sosyal medya mecralarında geçtiği gibi etnik bir kavga olayı olmamıştır. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Vatandaşlarımızın can, mal ve haklarının güvenliği Devletimizin teminatı altında ihtimamla korunmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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