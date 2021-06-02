Basın Açıklaması - Çorlu İlçesi Planlı Su Kesintisi

2020 yılında ihalesine çıkılıp Ağustos ayı itibariyle çalışmalara başlanan Çorlu İlçesi Kısmi İçme Suyu ve Terfi Merkezi Yapım İşi kapsamında Kemalettin ve Cemaliye Mahallelerinde; Göçmenler Sokak, Rüzgar Sokak, Eski Çerkezköy Caddesi, Eski Çerkezköy 1. Sokak, Huzur Sokak, Kısmet Sokak ve Papatya 1.

2020 yılında ihalesine çıkılıp Ağustos ayı itibariyle çalışmalara başlanan Çorlu İlçesi Kısmi İçme Suyu ve Terfi Merkezi Yapım İşi kapsamında Kemalettin ve Cemaliye Mahallelerinde; Göçmenler Sokak, Rüzgar Sokak, Eski Çerkezköy Caddesi, Eski Çerkezköy 1. Sokak, Huzur Sokak, Kısmet Sokak ve Papatya 1. Sokağı kapsayan bölgede ömrünü tamamlamış Asbest boruların yerine sağlıklı Düktil Font ve Pe boru imalatlarımız tamamlanmış olup toplamda 400 metre Düktil Font ve 1700 metre Pe boru imalatı ve 95 adet abonenin yenilenmesiyle birlikte 03. 06. 2021 00: 00 ile 12: 00 saatleri arasında 3 noktada ekiplerimizin çalışmasıyla yeni hatta geçiş bağlantı çalışması yapılacaktır. Toplamda 2100 metre asbest hattın terkedileceği çalışma süresince Cemaliye, Kemalettin ve Hıdırağa Mahallelerinin bir kısmına su verilemeyecek olup bağlantı çalışması tamamlanıp yeni hatta su verildikten sonra bütün abonelerimize suyun ulaşması farklılık gösterebilmektedir.

Ayrıca bahse konu güzergahta bağlantı çalışmaları bitirilip üstyapı için Çorlu Belediyesine devri gerçekleşmeden önce ömrünü yitirdiği tespit edilen 1100 metre 300'lük Kanalizasyon çalışması ile 140 metre Koruge Hdpe 1000'lik yağmursuyu hattının yerine 1000'lik beton boru imalatı çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla sunulur.

Kaynak: Habermetre