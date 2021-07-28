BASIN AÇIKLAMASI: ""Başkanlık bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamaktadır"
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BASIN AÇIKLAMASI: ""Başkanlık bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamaktadır"

BASIN AÇIKLAMASI: ''Başkanlık bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamaktadır'
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Okurlarına karşı sorumluluğunu ihlal eden söz konusu yayın organları, personelin ilgili sözleşme kapsamında bir hizmet aldığı takdirde kendi imkanları ile karşılayacağı masrafları, Diyanet'in bütçesinden karşılanacağına dair yanlış bir algı oluşturmaya çalışmaktadır.

Okurlarına karşı sorumluluğunu ihlal eden söz konusu yayın organları, personelin ilgili sözleşme kapsamında bir hizmet aldığı takdirde kendi imkanları ile karşılayacağı masrafları, Diyanet'in bütçesinden karşılanacağına dair yanlış bir algı oluşturmaya çalışmaktadır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Başkanlığımız da personelinin sağlık, kültürel ve sosyal hizmetlerden daha uygun şartlarda hizmet almasını sağlamak için özel veya resmi kuruluşlarla sözleşmeler yapmaktadır. Personelin bu sözleşmeler kapsamında arzu ettiği takdirde aldığı hizmet karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamakta, bu çerçevede hizmet alan personel, masraflarını bizzat kendisi karşılamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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