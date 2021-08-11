Basın Açıklaması - Alanya İlçesi Bayrak Asma ile İlgili Görüntüler
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Basın Açıklaması - Alanya İlçesi Bayrak Asma ile İlgili Görüntüler

Basın Açıklaması - Alanya İlçesi Bayrak Asma ile İlgili Görüntüler
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.ANTALYA VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüBASIN AÇIKLAMASIBugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerdeki ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir.

T. C.

ANTALYA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerdeki ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir.

İkinci görüntüdekiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Kaynak: Habermetre

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