Basın Açıklaması 31.05.2021
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Basın Açıklaması 31.05.2021

Basın Açıklaması 31.05.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

1 kilogram 546, 03 gram esrar, 11, 87 gram metamfetamin, 4, 75 gram eroin, 2, 28 gram kenevir tohumu, 3, 2 gram bonzai, 4 adet ecstacy, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2. 650 paket kaçak sigara, 386 kilogram kaçak tütün, 163 adet güneş gözlüğü, 30 paket elektronik sigara tütünü, 19 şişe kaçak içki, 17 adet kaçak cep telefonu ve 1 adet oyun konsolu ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 38 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış olup şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli Kaçakçılık, 4 şüpheli Asayiş suçundan olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alınmış, gerekli yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerine teslim edilmiştir.

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

Kaynak: Habermetre

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