BASIN AÇIKLAMASI 29.11.2021-2

ŞIRNAK (Habermetre) - Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 - 28 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 38 şüpheli gözaltına alınmış olup çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 7 şüpheli tutuklanmış, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. 12 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 4 Bölücü Terör Örgütü mensubundan 2'si ilgili il ve birimine teslim edilmiştir. 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun ise gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

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