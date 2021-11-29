BASIN AÇIKLAMASI 29.11.2021

ŞIRNAK (Habermetre) - Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 - 28 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

1 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 84, 87 gram esrar, 32, 2 gram metamfetamin, 1, 2 gram eroin, 3 adet bong düzeneği, 860 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 22 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış olup 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 15 şüpheli Asayiş, 11 şüpheli Kaçakçılık, 6 şüpheli Terör ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 34 şüpheli yakalanarak yasal işlemler başlatılmıştır.

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

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