BASIN AÇIKLAMASI (2021- 53)

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Bir siyasi partinin kurumsal ve Genel Başkanı'nın kişisel Twitter hesapları üzerinden yapılan "Gaziantep Şahinbey'de yaşlı bir vatandaşımızın para vermediği için bir Suriye'li tarafından darp edildiği" yönündeki paylaşımlar üzerine yapılan çalışmada;

Sosyal medyadan paylaşılan olayla ilgili emniyet güçlerimize herhangi bir şikayette bulunulmadığı anlaşılmış ve olaydan yapılan paylaşım üzerine haber dar olunmuştur. Akabinde olaydan mağdur olan K. K isimli şahsa ulaşılarak ifadesi alınmış, şüpheli A. H tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucu olayın organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirilmediği, saldırıda bulunan A. H isimli şüphelinin sokakta yaşadığı, akli dengesinin yerinde bulunmadığı ve olayın anlık geliştiği anlaşılmıştır.

A. H. İsimli kişinin tedavi süreci başlatılmış olup, gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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