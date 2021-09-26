BASIN AÇIKLAMASI (2021-45) - Haberler
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BASIN AÇIKLAMASI (2021-45)

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN AÇIKLAMASI (2021-45)

23 Eylül 2021 günü bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda D. A ve eşi B. A'nın cinsel istismar ile ilgili bazı iddialarına yer verilmiştir.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - 23 Eylül 2021 günü bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda D. A ve eşi B. A'nın cinsel istismar ile ilgili bazı iddialarına yer verilmiştir. Konunun hassasiyeti nedeni ile bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bahse konu olay televizyon yayınından yaklaşık 6 ay önce 5 Nisan 2021 tarihinde Şahinbey ilçesi Gülpınar Mahallesinde meydana gelmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığımız kolluk sahasında gerekli işlemlere başlanmıştır. Aile içerisinde yaşanan karşılıklı suçlamalar ve şikayetler üzerine konu adli makamlar tarafından takip edilmektedir. S. T isimli şahıs beyanında, küçük kızı S. T'ye(13 yaş) Damadı B. A'nın, cinsel istismarda bulunduğu, B. A'nın kendisine (Anne S. T'ye) ve kızına zorla uyuşturucu kullandırdığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını iddia etmiştir. Suçlama üzerine D. A ve eşi B. A'nın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulunmuş ve gerekli adli işlem yapılmıştır. 05 Nisan 2021 tarihinde Adli Tıp uzmanı raporuna göre S. T. nin (13 yaş) muayenesinde eski ya da yeni bir istismara maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Akabinde S. T (13 yaş) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır. B. A. hakkında yapılan işlemden sonra 7 Nisan 2021 tarihinde D. A. müracaatta bulunarak annesi S. T. nin zorlamasıyla 13 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı yönünde beyanda bulunmuştur. Verilen ifadeler ve suçlamalar sonucunda taraflar arasında husumet oluşmuştur ve açılan karşılıklı davalar devam etmektedir. Yayınlanan haberler üzerine olaya karıştığı iddia edilen şahıslardan D. A. nın annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, 24 Eylül 2021 günü Gaziantep Adliyesine giderek iddialara yer veren televizyon programı ve iddialarda bulunan D. A ve eşi B. A hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Adli makamlar tarafından dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmakta olup, her iki tarafın iddiaları ve iddialar üzerine yapılan işlemler dosyada mevcuttur. Adli süreç devam etmektedir. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz konuyu bütün yönleriyle takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: BASIN AÇIKLAMASI (2021-45) - Haberler
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