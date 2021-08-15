BASIN AÇIKLAMASI (2021-37)

Bir sosyal medya platformunda yayımladığı provakatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişi ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M. M.

Bir sosyal medya platformunda yayımladığı provakatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişi ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M. M. İsimli şahıs olduğu anlaşılmış olup bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste yakalanarak ilimizde gözaltına alınmıştır.

Söz konusu şahıs ile ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Kaynak: Habermetre