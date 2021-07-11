BASIN AÇIKLAMASI (2021-33)
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BASIN AÇIKLAMASI (2021-33)

BASIN AÇIKLAMASI (2021-33)
Habermetre - Haberler | Toplum

Bazı internet haber mecralarında kurban bayramı öncesinde pandemi dolayısıyla e-devlet üzerinden başvuru yapan herkese 1. 100 TL ya da 1000 TL gibi yardım yapılacağı şeklinde haberlere rastlanılmakta olup vatandaşlarımızın bu hususta doğru bilgilendirilmesine yönelik açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Bazı internet haber mecralarında kurban bayramı öncesinde pandemi dolayısıyla e-devlet üzerinden başvuru yapan herkese 1. 100 TL ya da 1000 TL gibi yardım yapılacağı şeklinde haberlere rastlanılmakta olup vatandaşlarımızın bu hususta doğru bilgilendirilmesine yönelik açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Ramazan Ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerimize yapılan 1. 100 TL Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ya da E-Devlet üzerinden herhangi bir başvuru alınmamış ve ödemeler PTT ve Bankalar aracılığıyla Ramazan Bayramı öncesinde yapılmıştır. Bu ödemeler için hiç bir şekilde herhangi bir başvuru alınmamaktadır. Ancak, henüz daha önce Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 Pandemi yardımlarından yararlanmamış haneler için e-devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvuruları devam etmekte olup yapılan başvurular en kısa sürede ilgili İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Kurban Bayramında 1. 000 TL yardım dağıtım programı bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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