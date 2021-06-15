Basın Açıklaması (2021-30)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basın Açıklaması (2021-30)

Basın Açıklaması (2021-30)
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ihale süreçlerini, katılımın ön planda olduğu, kamu yararı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri temelinde yürütmektedir.

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ihale süreçlerini, katılımın ön planda olduğu, kamu yararı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri temelinde yürütmektedir. Elektronik devlet çalışmalarının yaygınlaşmasıyla beraber ihale işlemlerinin yürütülmesinde de bazı kolaylıklar elde edilmiştir. Bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından e-ihale sistemi geliştirilmiş; bu sistemle kamu kurumlarının yürüttüğü ihale süreçlerinin daha basit hale getirilmesi, ihaleye katılım oranlarının artması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi temel ilkelerin yanında bilgi noktasında daha ulaşılabilir olunması gibi kolaylıklar getirmiştir.

Bu kapsamda, Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 15. 06. 2021 tarihinden itibaren yapılacak olan ihaleler e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir. E-İhale Sistemi ile ihale kayıt işlemleri, ihale dokümanının hazırlanması, teklif hazırlama, teklif değerlendirme, elektronik tebligatlar, sözleşme yönetimi vb süreçler elektronik ortamda yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Selma Ergeç Özge Özpirinçci Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basın Açıklaması (2021-30) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:41:47. #1.16#

title