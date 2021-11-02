Basın Açıklaması (2021-2)

İSTANBUL (Habermetre) - İlimiz İstanbul, Kocaeli ve Bursa illeri komşuluğunda nüfusu 276. 050 olmasına rağmen özellikle günlük nüfus hareketliliğinin yüksek olması nedeniyle pandemik açıdan risk yoğun bir bölgede yer almaktadır. Aynı zamanda İl nüfusumuz içerisinde hatırı sayılır göçmen hareketliliği nedeniyle de bu risk katlanmaktadır. 2. 11. 2021 tarihinde Aktif Vaka sayısının 2. 440 olduğu görülmektedir. Ekim 2021 süresince günlük ortalama 127 vaka çıkmıştır. Bu durum Eylül 2021'de günlük ortalama 90, Ağustos 2021 tarihinde ise 76 olarak vaka olarak gerçekleşmiştir. Tüm vakalarımız tespit edilmelerinin ardından filyasyon ekiplerimizce evlerinde ziyaret edilmekte ilaç ihtiyacı olanların tedavileri planlanmakta aynı zamanda toplum sağlığının korunması amacıyla Vaka ile teması olduğu değerlendirilen kişiler için izolasyon önlemleri uygulanmaktadır. Vaka sayısındaki artış tedrici olarak devam etmektedir. Vaka sayılarımızdaki artış eğilimi aşılama hizmetlerinin etkin yürütülmesi sayesinde Hastane yatış oranlarına vaka sayılarımızdaki artış hızı düzeyinde yansımamıştır. Hastane yatış oranlarımızda ciddi bir artış gözlenmemektedir. Yoğun bakım yatak doluluk oranımız % 67, 2'dir. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yarısından fazlasını aşısızlar oluşturmaktadır. Korona virüse yönelik Aşılama oranlarımız değerlendirildiğinde Birinci doz aşı yaptırma oranı ilimiz için %94'leri bulmakta, ancak ikinci doz aşı yaptırma oranımızın % 72, 5 olduğu görülmektedir. Birinci doz yaptırma oranımızda yakalamış olduğumuz başarının ikinci doz uygulamaları içinde yükseltilerek vatandaşlarımızın aşı yaptırmaları koronavirüsle mücadelede büyük önem arz etmektedir. İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları gereğince; koronavirüsle mücadelede vatandaşlarımızın özellikle, Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca HES Kodu sorgulaması zorunlu alanlara girişlerde HES kodu sorgulamalarına azami dikkate gösterilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın koronavirüsle ilgili bilgi sahibi olmaları, ayrıca mevsim değişikliği sürecinde havaların soğuması ile birlikte kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmemesi, kalabalık organizasyonlara katılmamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle birinci doz aşısı yaptırmış ve 42 gün geçmiş olmasına ve sağlık personellerimizce tüm telefonla arama ve ev ziyaretleri yapılmasına rağmen henüz ikinci doz aşısını yaptırmayan 10. 829 vatandaşımızın koronavirüsle olan mücadelede en önemli koruyucu etken olan Aşılarını yaptırmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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