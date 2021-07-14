BASIN AÇIKLAMASI (2021/1)

14. 07. 2021 Çarşamba günü (bugün) saat 06. 20 sıralarında Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan 2018 yılında da HDP İlçe binası camını kırdığından, mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapılan A. T. D.

14. 07. 2021 Çarşamba günü (bugün) saat 06. 20 sıralarında Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan 2018 yılında da HDP İlçe binası camını kırdığından, mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapılan A. T. D. isimli şahıs, olay mahallinde güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre