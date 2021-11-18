Basın Açıklaması (18.11.2021)

Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 16 Kasım 2021 tarihinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde V. P. (İran Uyruklu) isimli şahsın kullandığı İran plakalı tır da yapılan aramada 2 bin 886 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Olay şüphelisi 17 Kasım 2021 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

İlimiz genelinde Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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