Basın Açıklaması 17.07.2021

T. C NİĞDE VALİLİĞİİl Basın Halkla İlişkiler MüdürlüğüBasın AçıklamasıKonu : Düzensiz GöçenlerTarih : 17. 07. 202116. 07.

T. C NİĞDE VALİLİĞİ

İl Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Açıklaması

Konu : Düzensiz Göçenler

Tarih : 17. 07. 2021

16. 07. 2021 günü ilimiz Ankara -Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık "100" düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlanılmıştır.

Şu ana kadar "74" düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir.

Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kaynak: Habermetre