Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.

(Melih Yiğit/İHA)

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